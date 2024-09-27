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В Киеве назвали главный провал поездки Зеленского в США

Украинский политолог Руслан Бортник назвал главный провал миссии Владимира Зеленского во время поездки в США. Как сообщает «МК», ошибки украинского лидера привели к потере двухпартийной поддержки в США.

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Медведев прокомментировал реакцию Запада на ядерную доктрину РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что чем смешнее страна, тем выше ее гонор. Как сообщает ТАСС, так он прокомментировал реакцию Запада на внесение поправок в ядерную доктрину России.

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Китай успешно запустил в космос возвращаемый спутник

В пятницу, 27 сентября, Китай успешно вывел на орбиту возвращаемый спутник «Шицзянь-19», с помощью которого в космосе проведут эксперименты с семенами. Об этом сообщает CCTV.com.

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Самолет с лопнувшей шиной парализовал работу московского аэропорта

Самолет с лопнувшей шиной на взлетно-посадочной полосе (ВПП) парализовал работу московского аэропорта Внуково. Как сообщает Telegram-канал Mash, сейчас рейсы не впускают и не отправляют.

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Вучич дал прогноз по конфликту на Украине

Украинский конфликт может затянуться еще на десятилетия без надежды на разрешение. Об этом в интервью газете The Informer рассказал президент Сербии Александр Вучич.

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Запасы нефти в России оценили

Разведанных запасов нефти на шельфе Арктики хватит на 32 года, запасов газа более чем на 130 лет. Об этом рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев в рамках Российской энергетической недели.

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Индия нарастила ввоз угля из России до максимума за год

Поставки угля российской стороной в Индию продемонстрировали рост до 343 миллионов долларов. Данный уровень – рекорд с июня прошлого года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии.

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Французский миллиардер признался в помощи Дурову

© tuckercarlson.com

Французский миллиардер Ксавье Ньель заявил, что оказал поддержку основателю Telegram Павлу Дурову после задержания в Париже. Об этом сообщает BFM TV. О какой именно поддержке идет речь, не уточняется. Как писала газета Le Monde, Ньель предоставил Дурову «тайные апартаменты» в Париже.

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Бакальчук сообщил «печальные новости» о Wildberries

© Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Бизнесмен Владислав Бакальчук заявил, что темпы роста оборота Wildberries упали до 40 процентов впервые за более чем семь лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Делегатам ФИДЕ угрожали из-за голосования по возвращению России на турниры

Главный тренер сборных команд России по шахматам Сергей Яновский заявил, что на принимавших участие в голосовании по вопросу восстановлении прав Федерации шахмат России (ФШР) в Международной федерации шахмат (ФИДЕ) делегатов оказывалось давление.

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