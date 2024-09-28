Норвегия изменила правила для беженцев из Украины

Власти Норвегии перестанут автоматически предоставлять убежище беженцам из Украины. Об этом говорится в релизе на сайте правительства королевства.

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В правительстве страны подчеркнули, что иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой и устойчивой, а не несоразмерно большей, чем в других скандинавских странах.

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«Правительство вводит новые ограничения. В дальнейшем к просителям убежища с Украины будет применяться более равный подход <...>. Схема коллективной защиты теперь более точно нацелена на тех, кто нуждается в защите <...> С 28 сентября 2024 года лица, проживающие в областях Украины, которые норвежские власти считают безопасными, не смогут получить коллективную защиту в Норвегии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас власти страны считают безопасными Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровненскую области Украины.

До этого немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung (NOS) писала, что число беженцев в Германии достигло нового рекорда — в страну приехали почти 3,5 млн человек.

Ранее газета The Guardian писала, что огромное число украинских беженцев, находящихся в Европе, рискуют оказаться на улице.