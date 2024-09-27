Орбан опроверг заявление Орбана об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опроверг заявление своего политического советника Балажа Орбана (однофамилец, не является родственником главы правительства) об Украине. Его слова приводит ТАСС.

Ранее советник премьера напомнил, что в 1956 году, выступившие против социалистических властей страны, венгры были подавлены через 12 дней советской армией. Учитывая это, по его словам, Будапешт не стал бы втягивать государство в оборонительную войну, как это «сделал Владимир Зеленский два с половиной года назад». Орбан назвал это «безответственным».

Комментируя это, премьер заявил, что его советник выразился «двусмысленно и в данном контексте это является ошибкой».

«Ведь наше общество строится на почве революции 1956 года, оно выросла из нее. Вот почему венгерскую историю, священную и неприкосновенную для нас, не следует привлекать к дискуссии о войне и мире», — добавил он.

Также премьер Венгрии отметил, что страна всегда будет защищать себя в соответствии с конституцией. Кроме того он предостерег от проведения параллелей между событиями 1956 года и конфликтом на Украине.

Позже и сам советник Орбана указал, что его слова «неправильно истолковали».