Арабские делегации в знак протеста покинули зал заседания Генеральной ассамблеи ООН в начале речи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Газета.Ru

Отмечается, что десятки дипломатов встали и начали покидать зал, когда председатель пригласил Нетаньяху на трибуну. Выступление израильского премьера проходит в полупустом зале. Некоторые делегации предпочли не приходить на выступление Нетаньяху вовсе. ТАСС

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит мощно атаковать ливанское движение «Хезболла» до тех пор, пока не достигнет всех своих целей. Lenta.ru