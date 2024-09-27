Миллионы человек в США остались без электричества из-за урагана

Согласно данным мониторингового портала PowerOutage, ураган «Хелен» оставил без электричества более 3,5 миллиона граждан США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что сейчас ураган ослаб до тропического шторма, однако он успел нанести большой ущерб энергетической инфраструктуре. В результате непогоды в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина без света осталось более чем миллион человек в каждом. Кроме того, еще более 400 тысяч человек остались без электричества с Северной Каролине. Неполадки с энергоснабжением также затронули штаты Теннеси и Виргиния, но в меньшей степени.

«Огромный ущерб энергетической инфраструктуре юго-востока США становится яснее этим утром – более 3,5 миллиона потребителей электричества остались без электричества», — сообщает источник.

На США обрушился едва ли не сильнейший за год ураган

Ранее урагану «Хелен» присвоили 4 категорию мощности.