Организации Объединенных Наций не хватит денег на помощь Украине зимой, предупредила представитель управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Каролина Линдхольм Биллинг. В разговоре с Agence France-Presse она подчеркнула, что организация не может помочь Киеву справиться с последствиями ударов по инфраструктуре.

Просьбы от властей Украины к организациям вроде нашей растут, но средств у нас очень сильно не хватает. У управления по делам беженцев уровень финансирования сейчас составляет 47%, — утверждает Биллинг.

Сейчас ООН пытается помочь тем, кого эвакуируют из Донбасса, объяснила она. С 1 августа, по данным Биллинг, регион покинули почти 99 тысяч человек. Управление ООН старается поддержать местные организации, помогающие беженцам, перед наступлением холодов.

26 сентября часть жителей Николаевской области Украины осталась без доступа к электроэнергии после повреждения объекта энергетической инфраструктуры. Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, никто не пострадал, пришлось начать ремонтные работы. МО России данную информацию не комментировало.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед членами Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что в стране выведены из строя все тепловые электростанции. По его словам, такая ситуация стала следствием преднамеренных атак России, направленных на дестабилизацию соседнего государства.