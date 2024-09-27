В возрасте 89 лет умерла британская актриса Мэгги Смит, наиболее известная российскому зрителю по своей роли профессора Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает The Guardian.

О смерти актрисы рассказали ее сыновья Крис Ларкин и Тоби Стивенс. По их словам, Смит умерла в больнице, в окружении родных и близких людей.

«Очень закрытый человек, она была с друзьями и семьей в конце. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки», — сообщили они.

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Мэгги Смит является двукратным лауреатом премии «Оскар», семикратным лауреатом премии BAFTA, трехкратной обладательницей премии «Золотой глобус», четырехкратным лауреатом «Эмми», пятикратной обладательницей премии Гильдии киноактеров США, лауреатом премии «Тони» и почетной премии Лоуренса Оливье. Она стала известна благодаря главное роли в фильме «Расцвет мисс Джин Броди», за которую она получила премию «Оскар», а также ролям в фильмах «Комната с видом», «Госфорд-парк», «Дама в фургоне», «Одинокая страсть Джудит Херн» и ее бессменной роли профессора Макгонагалл в серии фильмах о Гарри Поттере.