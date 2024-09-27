Байден усомнился в правильности решения Зеленского атаковать Курскую область

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его ближайшее окружение относятся к «плану победы» украинского лидера Владимира Зеленского с большим сомнением. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщило издание Politico со ссылкой на источник. Вечерняя Москва

Источники издания, знакомые с внутренними разговорами, отметили, что сомнение вызвало в том числе решение Зеленского атаковать Курскую область. RT на русском

«По словам двух человек, знакомых с внутренними разговорами, президент и его ближайшие помощники с некоторым сомнением относятся к "плану победы" Зеленского», — утверждается в публикации. Lenta.ru