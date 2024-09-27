Кобахидзе прокомментировал баннеры с фотографиями разрушений на Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал предвыборные баннеры «Грузинской мечты» с использованием фотографий разрушений на Украине.

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— Сравнение войны и мира имеет основополагающее значение для того, чтобы общество могло сделать правильный выбор, потому что то, что показано на фотографиях, – это то, чего следует избегать ценой очень большой борьбы, — цитирует Кобахидзе Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Он также отметил, что Грузию мог ждать такой же исход, если бы власти «не предприняли правильные шаги».

«Грузинская мечта» разместила в Тбилиси плакаты на которых противопоставлены фотографии украинских городов, пострадавших в ходе специальной военной операции и снимки столицы Грузии с подписью «Я выбрал мир».

Ранее основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия может попросить прощения у осетин за «пятидневную войну», которая произошла в 2008 году.

Позже в МИД Абхазии ответили, что если власти Грузии действительно готовы извиниться перед регионом за начало войны в Южной Осетии, это может способствовать установлению «добрососедских отношений».