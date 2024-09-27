Калифорния официально извинилась перед афроамериканцами

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал документ с официальными извинениями перед афроамериканцами за рабство и дискриминацию. Об этом сообщает The Hill.

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26 сентября Ньюсом подписал несколько законопроектов, направленных на борьбу с расовой дискриминацией в штате. Документы включают официальное извинение за роль Калифорнии в «сохранении рабства».

«Штат Калифорния принимает на себя ответственность за роль, которую он сыграл в продвижении рабства и содействии ему, а также за непреходящее наследие расового неравенства», - подчеркнул губернатор.

Наряду с официальным извинением за рабство законопроекты расширяют доступ к литературе в тюрьмах, вводят меры против дискриминации при трудоустройстве, финансовую помощь для обучения в колледже и меры против «неравенства в области психического здоровья».

Власти штата подчеркнули, что Калифорния присоединяется к другим штатам, включая Флориду, Вирджинию, Мэриленд, Северную Каролину, Алабаму, Нью-Джерси и Айову, которые признали продолжающиеся последствия расовой дискриминации и принесли официальные извинения.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала законопроект о создании комиссии, которая изучит возможность возмещения ущерба потомкам порабощенных африканцев. Комиссия займется изучением истории рабства и его наследия, а также масштабов работорговли в США. Она исследует степень, в которой федеральное правительство и правительства штатов поддерживали рабство, а также последствия дискриминации чернокожих людей после 1865 года и негативное влияние рабства на современных афроамериканцев.