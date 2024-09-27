Politico: В США еще обсуждают разрешение на удары по России дальнобойным оружием

США по-прежнему обсуждают возможность разрешения ВСУ бить по России западными ракетами большой дальности, несмотря на позицию Пентагона. В оборонном ведомстве уверены, что это вряд ли будет иметь стратегическую пользу для Киева. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщает Politico. Вечерняя Москва

Издание также отмечает, что, поскольку администрация президента США Джо Байдена никак не решается на этот шаг, некоторые ярые сторонники Киева в Конгрессе начали открыто выражать свое недовольство. ТАСС

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва может применить ядерное оружие в случае, если противник создаст критическую угрозу суверенитету России конвенциональным вооружением. К таким средствам нападения относятся самолеты дальней авиации, крылатые ракеты, беспилотники и другие летательные аппараты, пояснил он. Lenta.ru