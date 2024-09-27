Трамп объяснил, что будет обсуждать на встрече с Зеленским

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп перед началом встречи с Владимиром Зеленским рассказал журналистам, что будет говорить с украинским лидером о необходимости завершения конфликта мирным путем. Об этом сообщает «МК».

Ранее Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social сообщение от Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в Нью-Йорке в пятницу, 27 сентября. В нем украинский лидер заявил о важности личной встречи с экс-президентом, «чтобы понимать друг друга на 100 процентов». Ожидается, что их переговоры начнутся в 16:45 мск.

«Давайте добьемся мира. Нам нужен мир! Вы так не думаете? Разве плохо будет, а?» — сказал Трамп.

Следом экс-президента спросили, должна ли Украина согласиться с потерей территорий ради завершения конфликта. Трамп не ответил на вопрос прямо, попросив «посмотреть, что будет».