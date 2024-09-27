Более 30 тыс. человек за три дня бежали из Ливана в Сирию из-за ударов Израиля

Более 30 тыс. человек за последние три дня пересекли ливано-сирийскую границу, покинув Ливан в поисках убежища в Сирии в связи с продолжающимися ударами израильских ВС. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в арабской республике Гонсало Варгаса Льосу.

По его сведениям, примерно 80% беженцев - это сирийцы, при этом около половины из них составляют дети и подростки. УВКБ ООН ожидает увеличения потока желающих уехать из Ливана в Сирию в ближайшие несколько дней.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах" начался после того, как 17 и 18 сентября в Ливане произошла серия взрывов устройств связи. Движение возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, власти которого напрямую случившееся не комментировали, но заявили об активизации военных действий на северном направлении. 23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам движения. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей, эвакуированных из-за постоянных обстрелов, которые отряды "Хезболлах" ведут с октября 2023 года.