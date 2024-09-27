Победа Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах в США приведет к эскалации конфликта с Россией. Об этом в эфире Fox News заявил американский конгрессмен от Республиканской партии Эли Крейн. Газета.Ru

«Я трижды участвовал в войне. Я и несколько моих коллег пытались уберечь нас от этого, но Камала Харрис... Вы видели эту предвыборную чушь, которую она только что вытворила с [украинским лидером Владимиром] Зеленским. Это именно то, к чему мы движемся. Мы собираемся продолжать эскалацию войны с крупнейшей ядерной сверхдержавой на планете Земля», — сказал он, добавив, что считает это очень опасным, глупым и высокомерным. Lenta.ru

Ранее газета The Wall Street Journal отметила, что чиновники Соединенных Штатов не впечатлены «планом победы». RT на русском