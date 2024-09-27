Лукашенко рассказал о «попросившихся обратно» оппозиционерах

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многие белорусы, уехавшие из страны после протестов 2020 года, хотят вернуться и пишут ему письма. Отрывок выступления Лукашенко перед студентами опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко посоветовал молодым людям «ни в коем случае не отрываться от своей земли». По его словам, многие люди пожалели о своем участии в протестах и отъезде из страны.

«Вот мы видим сейчас этих беглых. Вон пресс-секретарь у меня. Они ей звонят, письма мне пишут: «Мы ошиблись». <…> Но если ты виноват, ты должен ответить по закону», - заявил глава Белоруссии.

При этом Лукашенко подчеркнул, что белорусские власти заинтересованы в том, чтобы люди возвращались на родину. Он посоветовал уехавшим оппозиционерам обращаться в специальную комиссию прокуратуры и добиваться помилования.

«Многие люди, молодые особенно, не соображают, поперли там. Одно дело, когда ты там в толпе шел, другое - когда совершал уголовно наказуемое преступление», - отметил Лукашенко.

Зимой 2023 года Лукашенко поручил создать комиссию для работы с белорусами, желающими вернуться на родину. Комиссия рассматривает обращения от уехавших за рубеж граждан «по вопросам совершения ими правонарушений». Лукашенко посоветовал покинувшим страну оппозиционерам вернуться и «покаяться», а также заплатить «штрафные санкции», чтобы компенсировать то, что они «натворили, хотя бы частично».