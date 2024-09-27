Губернатор Калифорнии извинился за рабство и дискриминацию чернокожих

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом подписал документ с официальными извинениями перед афроамериканцами за вред, причиненный рабством и вековой дискриминацией. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

"Калифорния принимает ответственность за ту роль, которую она сыграла в распространении, потворствовании и разрешении института рабства, так же как и за непрекращающееся наследие расового неравенства. Имея в запасе десятилетия работы, Калифорния теперь делает еще один важный шаг вперед в признании серьезных несправедливостей прошлого и вносит поправки за возмещение причиненного вреда", - сказал губернатор на церемонии подписания документа, состоявшейся в четверг.

Соавтор документа Реджи Джонс-Сойер в свою очередь заявил, что штат признает свою роль в "препятствовании стремлению чернокожих к жизни, свободе и счастью посредством мотивированных на расовой почве карательных законов".

Как пишет газета Los Angeles Times, Калифорния запретила рабство в своей конституции в 1849 году, при этом не криминализировав его. Такое изменение законодательства де-факто не привело к каким-либо социальным изменениям.

Конец рабству в Соединенных Штатах положил 16-й президент Авраам Линкольн (1809-1865). 1 января 1863 года он издал прокламацию об освобождении рабов. Документ, однако, из-за сопротивления южных штатов не вступил в силу де-факто до окончания Гражданской войны в США (1861-1865). В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к американской конституции, фактически отменившая рабство на всей территории страны.