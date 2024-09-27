В Киеве назвали главный провал поездки Зеленского в США

Украинский политолог Руслан Бортник назвал главный провал миссии Владимира Зеленского во время поездки в США. Как сообщает «МК», ошибки украинского лидера привели к потере двухпартийной поддержки в США.

По словам Бортника, первая фаза поездки завершилась «кризисом отношений» из-за того, что он раскритиковал республиканцев и поехал в Пенсильванию. Это расценили как поддержку избирательной кампании вице-президента Камалы Харрис.

«Если это дипломатия высокого порядка, тогда я не понимаю целей этого визита», — сказал Бортник.

Политолог предрек, что в результате Республиканская партия не проголосует ни за одно из решений по Украине в ближайшее время, по меньшей мере до выборов президента. Эксперт также напомнил о заявлении спикера Палаты представителей США республиканца Майка Джонсона, который требовал уволить посла Украины за организацию поездки Зеленского на оружейный завод в Пенсильванию. Он считает, что тон письма американского политика был «беспрецедентно высок».

Напомним, что в ходе своего визита в США Владимир Зеленский встретился с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис и лично просил их снять ограничения на удары британскими Storm Shadow и американскими ATACMS. Как писали СМИ, добиться этого ему не удалось.