Британский премьер провел встречу с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе визита в Соединенные Штаты для участия в Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) впервые встретился с Дональдом Трампом, но не успел провести встречу с кандидатом в президенты от демократов Камалой Харрис, несмотря на ранее изъявленное желание встретиться с обоими кандидатами. Об этом сообщает издание Politico, передает РИА Новости.

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«Премьер-министр не смог договориться о времени для встречи с соперницей Трампа на выборах от демократов Камалой Харрис», — отмечает издание.

После встречи с Трампом Стармер направился в аэропорт, чтобы вылететь в Великобританию. Politico считает, что готовность британского премьера встретиться не с Харрис, а с Трампом говорит о стремлении правительства Британии расположить к себе возможного будущего хозяина Белого дома.

До этого главный мышелов Соединенного Королевства 17-летний Ларри объявил себя в соцсети X самым красивым котом в резиденции премьера Великобритании.