Американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз резко раскритиковал Владимира Зеленского из-за его нападок на кандидата в президенты США Дональда Трампа и кандидата на должность вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. В эфире подкаста Verdict он назвал украинского лидера «полным идиотом».

«Кто, черт возьми, такой Зеленский, чтобы пытаться вмешиваться в наши выборы, какое высокомерие у этого парня… И этот парень, должен сказать, полный идиот, раз приехал в США за шесть недель до выборов и напал на Трампа и Вэнса», — заявил Круз.

Он назвал действия Зеленского глупыми, поскольку в случае победы Трампа проблемы Украины только увеличатся. Политик также отметил, что даже при поражении республиканца Зеленскому будет трудно заручиться поддержкой этой партии, поскольку он ведет себя «как активист предвыборной кампании демократов».

Трампа заподозрили в троллинге Зеленского

До этого сенатор от Республиканской партии Джон Корнин заявил, что Владимиру Зеленскому не стоит вмешиваться в политику в Соединенных Штатах. Так Корнин отреагировал на резкие высказывания Зеленского в отношении кандидата в вице-президенты США от Республиканской партии Джея Ди Вэнса.