Без помощи США конфликт на Украине закончился бы через полтора месяца. В затягивании украинского конфликта путем финансирования Киева Вашингтон обвинил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive. Lenta.ru

«Без неограниченного финансирования (со стороны США – прим. ред.)… эта война не продлилась бы и полтора месяца», — подчеркнул он. Макгрегор добавил, что именно на Вашингтоне лежит ответственность за разрушение Украины.

Аналитик подчеркнул, что Россия всегда проявляла огромную сдержанность. Но считать, что Москва и дальше «сидела бы, сложа руки», наивно. Свободная пресса