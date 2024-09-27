Президент Польши признал желание многих возобновить связи с Россией

Многие в мире хотят возобновления экономических связей с Россией и скорейшего прекращения конфликта на Украине. С таким заявлением в интервью польскому телеканалу Polsat выступил президент Польши Анджей Дуда. Lenta.ru

«Мы не должны обманывать себя - многие сегодня ожидают окончания этой войны, чтобы вернуться обратно к бизнесу с Россией, открыто и без стыда», - сказал польский лидер. Вместе с тем Дуда выразил поддержку позиции властей в Киеве, что Украина «должна вернуть контроль над своими международно признанными территориями». ТАСС

До этого министр иностранных дел Польши призвал Запад не бояться «красных линий» России, выразив недоумение, почему союзники Украины медлят со снятием ограничений по ударам вглубь РФ. По его словам, с точки зрения международного права военные цели на российской территории являются законными целями для Украины. Он усомнился, что эскалация может дойти до прямого конфликта России и НАТО. Газета.Ru