ООН предупредила о нехватке денег на Украину

Управление ООН по делам беженцев заявило о нехватке средств, необходимых для помощи Украине зимой на фоне проблем с энергетикой. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP.

Представитель управления ООН на Украине Каролина Линдхольм Биллинг рассказала, что ожидания и просьбы властей о поддержке со стороны организации растут. Однако управлению по делам беженцев не хватает финансирования.

«Ситуация в это время года слишком плохая - мы финансируемся лишь на 47 процентов», - подчеркнула Линдхольм Биллинг.

По данным ООН, сейчас на Украине насчитывается 3,6 миллиона внутренних беженцев и люди продолжают покидать свои дома. Линдхольм Биллинг заявила, что с 1 августа были перемещены почти 99 тысяч человек.

Управление ООН помогает украинским организациям размещать людей и поставляет предметы первой необходимости на зиму. Около 650 тысяч человек получают теплую одежду и наборы для теплоизоляции домов.

Чиновники из приграничных стран опасаются, что этой зимой в ЕС может хлынуть новая волна беженцев, если Украине срочно не помогут восстановить электроснабжение. С лета ООН фиксирует рост количества людей, называющих отсутствие электричества основной причиной выезда из страны.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко ранее заявил, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории Украины. В «Укрэнерго» предупреждали, что жителям страны необходимо «на бытовом уровне» готовиться к тому, что отключать свет будут не только летом, но и зимой.