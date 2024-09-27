Лукашенко рассказал, в чем сходятся Трамп и Харрис

Президент Белоруссии Александр Лукашенко нашел кое-что общее между кандидатами в американские лидеры от Республиканской и Демократической партий — Дональдом Трампом и Камалой Харрис, передает БелТА. По его словам, оба политика в случае победы на выборах сохранят курс Вашингтона по сдерживанию Китая.

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«Они уже там [в Азиатско-Тихоокеанском регионе] создают этот блок. Уже против Китая объединяют. Это их цель. Сейчас они об этом откровенно говорят. У них консенсус в этом плане в США. И Трамп там, или Камала Харрис, или [действующий президент США Джо] Байден — у них в этом плане консенсус. Это в интересах Америки», — пояснил Лукашенко.

Он добавил, что вся мощь США в настоящее время зависит от доллара. Лукашенко подчеркнул, что если Америка лишится своей валюты, то потеряет и свой статус в мировом сообществе.