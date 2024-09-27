СБУ предъявила новые обвинения Набиуллиной

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

По данным, опубликованным в Telegram-канале спецслужбы, Набиуллиной предъявлены обвинения по статье о планировании, подготовке, развязывании и ведении войны. СБУ утверждает, что якобы "собрала доказательную базу" относительно участия Банка России в обеспечении боевых действий на Украине.

При этом СБУ заявляет, что почти $300 млрд, которые находятся на иностранных счетах ЦБ РФ, "в перспективе могут подлежать конфискации как средства юридического лица, к которому будут применены меры уголовно-правового характера". Как известно, украинские власти регулярно призывают западных партнеров передать Киеву доходы от замороженных активов РФ.

В январе 2023 года СБУ уже предъявляла обвинения Набиуллиной в преднамеренных действиях, совершенных представителем власти по предварительному сговору группы лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.