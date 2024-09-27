Вучич дал прогноз по конфликту на Украине

Украинский конфликт может затянуться еще на десятилетия без надежды на разрешение. Об этом в интервью газете The Informer рассказал президент Сербии Александр Вучич. Lenta.ru

«В конце концов наступит мир... на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», — сказал Вучич. По его словам, до этого момента и Украина, и Россия «будут биться за каждое село, за каждый город». Газета.Ru

Ранее Вучич заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы из-за конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине. ТАСС