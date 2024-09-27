$92.41+0.02103.19-0.28
Почта

Вучич предположил затягивание конфликта на Украине на десятилетия

Украинский конфликт может затянуться еще на десятилетия без надежды на разрешение. Об этом в интервью газете The Informer рассказал президент Сербии Александр Вучич. Lenta.ru

«В конце концов наступит мир... на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», — сказал Вучич. По его словам, до этого момента и Украина, и Россия «будут биться за каждое село, за каждый город». Газета.Ru

Ранее Вучич заявил, что мир находится на пороге ядерной катастрофы из-за конфликтов на Ближнем Востоке и на Украине. ТАСС

Вучич дал прогноз по конфликту на Украине
© globallookpress.com
В мире
Обзор медиа