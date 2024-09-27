Дуда заявил о «желании многих» завершить конфликт на Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил на канале Polsat о желании многих стран завершить конфликт на Украине и восстановить экономические связи с Россией.

«Многие сегодня ждут окончания этой войны, чтобы они могли вернуться к бизнесу с Россией», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом польский президент отметил, что позиция Варшавы осталась прежней – Россия «должна проиграть».

По словам Дуды, если Россия не потерпит поражение в этом конфликте, она якобы может напасть на другие страны. Однако он не представил никаких доказательств для обоснования своих утверждений.