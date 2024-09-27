Иран назвал "вознаграждением убийцам" пакет помощи США Израилю

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал очередной пакет финансовой помощи Израилю от США в размере $8,7 млрд "вознаграждением убийцам от заказчика".

"Израильский режим объявил о получении нового пакета помощи в размере $8,7 млрд от США для поддержания своего военного превосходства в регионе. <...> Эти суммы - не более чем просто вознаграждение убийцам и преступникам от заказчика. Мир не сомневается, что американский режим является первоклассным партнером в военных преступлениях израильского режима, включающим в себя геноцид палестинцев и нынешние преступления против ливанского народа", - написал Канани в X (ранее Twitter).

Как отметил дипломат, Вашингтон заявляет о своей помощи Израилю для якобы самообороны, и очень досадно, что "США считают "самообороной" убийство около 42 тыс. человек за 11 месяцев в Палестине и более 1,5 тыс. человек за четыре дня в Ливане".

26 сентября пресс-служба израильского Минобороны сообщила, что Израиль получит от Вашингтона пакет помощи на сумму $8,7 млрд "для поддержки текущих военных усилий". Как уточнили в ведомстве, пакет помощи включает $3,5 млрд на основные военные закупки и $5,2 млрд на системы противовоздушной обороны, включая "Железный купол" и "Пращу Давида", а также на продвинутую лазерную систему.