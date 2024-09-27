Кедми рассказал о целях России в случае начала войны с НАТО

В случае начала широкомасштабной войны в Европе с участием стран НАТО первый удар России будет по США. Об этом заявил политолог Яков Кедми, слова которого приводит Telegram-канал Пул №3.

Президент Владимир Путин 25 сентября в ходе совещания Совета безопасности России предложил изменить подходы к применению ядерных сил. Среди прочего, он заявил, что Россия будет рассматривать применение ядерного оружия в случае массированных атак беспилотников, крылатых ракет, гиперзвуковых самолетов.

При этом ранее глава государства предупредил, что использование западных дальнобойных ракет против России будет означать прямое вовлечение Запада в украинский конфликт.

По словам Кедми, «не будет состояния, когда Европа воюет, а США потирают руки и наживаются», так как Россия ударит в первую очередь по целям за океаном и это прекрасно понимают в Вашингтоне.

«США знают и понимают, что эти удары [по целям в глубине России] могут привести к началу мирового конфликта, когда они основная цель. Потому что для России НАТО без США не представляет серьезной угрозы. У НАТО нет ядерного оружия, оно есть в руках США как члена НАТО. Первый удар России будет по стратегическому оружию», - уверен он.

Политолог также обратил внимание, что понимание того, что Россия в случае ударов дальнобойным западным оружием ответит по пунктам управления и наведения этих ракет, которых на Украине просто нет, останавливает западные страны.

Киев ранее требовал от Запада увеличить поставки вооружений и военной техники, а также разрешить нанесение ударов по военным объектам в глубине российской территории. По данным СМИ, снять ограничения на удары британскими Storm Shadow и американскими ATACMS Владимир Зеленский просил в том числе и в ходе личной встречи с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис. Однако ни о каких изменениях в подходе Вашингтона к применению дальнобойных ракет объявлено не было.