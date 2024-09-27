Сакс заявил, что США хотели продолжения холодной войны с РФ

Американский экономист профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс считает, что США не хотели мира с Россией, они были заинтересованы в продолжении холодной войны.

Как отметил эксперт в интервью испанской газете La Vanguardia, США не сдержали свое обещание о том, что не будет расширения НАТО.

"И они прекрасно знали, что делают", - уточнил он.

Сакс считает неудивительным тот факт, что Россия не согласна с гипотетическим вступлением Украины и Грузии в НАТО.

"США никогда бы не согласились с российскими военными базами в Западном полушарии", - сказал профессор.

По его мнению, американская администрация "не принимала активных и адекватных мер для поддержки экономической и финансовой стабилизации России в 1992-1993 годах".

"Это была катастрофически упущенная возможность, - отметил Сакс. - Они хотели не мира, а продолжения холодной войны". "После 1991 года США утверждали свою глобальную гегемонию, - добавил он. - Они не хотели, чтобы Россия развалилась, но они хотели, чтобы Россия была подчинена США".

Как поделился профессор, выдющиеся историки объясняют ему, что уже примерно в 1994 году было решено, что НАТО будет расширяться для присоединения Украины. По утверждению Сакса, президент Франции Эмманюэль Макрон в частной беседе якобы сказал, что "считает НАТО причиной войны, но потом в своем публичном выступлении сказал прямо противоположное".