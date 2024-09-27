Президент Грузии подписала закон о массовой амнистии заключенных

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала принятый парламентом страны закон о массовой амнистии заключенных, но назвала его косвенным подкупом избирателей. Об этом сообщила пресс-служба президента на своем сайте.

"Перед парламентскими выборами принятие закона об амнистии парламентом по инициативе правящей партии является однозначно косвенным подкупом избирателей. Амнистия по своей сути является гуманитарным актом, и в целом ее принятие целесообразно после завершения выборов или намного раньше них", - говорится в заявлении.

При этом, как отмечается, "президент учла то, что амнистию ожидают много заключенных и их семьи".

Ранее правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" критиковала Зурабишвили за то, что она медлит с подписанием документа. Как отмечал министр юстиции Рати Брегадзе, закон подпишет спикер парламента Шалва Папуашвили, если президент не сделает этого в отведенные сроки.

Парламент Грузии 17 сентября принял в третьем чтении закон об амнистии. В голосовании не участвовала значительная часть оппозиции, считающая инициативу правящей партии предвыборным ходом. Согласно закону, около трети всех осужденных в Грузии будут либо полностью освобождены от наказания, либо их срок сократят наполовину, на одну четверть или одну шестую. Как пояснял исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе, амнистия коснется около 6 тыс. заключенных, из них более 1 тыс. освободят после вступления в силу закона, остальным сократят срок наказания. Амнистия затронет осужденных за уголовные преступления, совершенные до 1 июля 2024 года. Она не коснется убийц, наркоторговцев и насильников, а также людей, совершивших другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Правящая партия, которая находится у власти уже 12 лет, попытается в четвертый раз одержать победу. Ее главным оппонентом, как и на предыдущих выборах, считается "Единое национальное движение". Для прохождения в парламент партиям необходимо будет преодолеть пятипроцентный барьер.