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Лукашенко рассказал, кто мог бы стать президентом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не знает, кто еще мог стать главой государства, передает «БелТА».

Лукашенко рассказал, кто мог бы стать президентом Белоруссии
© РИА Новости

Лукашенко утверждает, что президентами «не становятся, а рождаются». По его словам, без определенных качеств занимать столь высокий пост не удастся.

«Все они, кто на виду, обладают уникальными качествами. Уникальными. Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами. И вчера я подумал: вот если бы в одном человеке эти качества соединить, уникальный бы был человек и идеальный бы был президент», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о готовности страны сотрудничать с Украиной точно так же, как и с Донецкой Народной Республикой. В ходе встречи с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным белорусский лидер подчеркнул, что Минск «никого не обижает». Он также заметил, что Белоруссия – миролюбивая страна и уже приняла на отдых и лечение детей из ДНР.