Лукашенко рассказал, кто мог бы стать президентом Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не знает, кто еще мог стать главой государства, передает «БелТА».

Лукашенко утверждает, что президентами «не становятся, а рождаются». По его словам, без определенных качеств занимать столь высокий пост не удастся.

«Все они, кто на виду, обладают уникальными качествами. Уникальными. Гораздо выше, чем у меня, отдельными качествами. И вчера я подумал: вот если бы в одном человеке эти качества соединить, уникальный бы был человек и идеальный бы был президент», — отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о готовности страны сотрудничать с Украиной точно так же, как и с Донецкой Народной Республикой. В ходе встречи с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным белорусский лидер подчеркнул, что Минск «никого не обижает». Он также заметил, что Белоруссия – миролюбивая страна и уже приняла на отдых и лечение детей из ДНР.