СМИ: Израиль лишится поддержки в случае наземной операции в Ливане

Израиль будет действовать без поддержки других государств в случае начала наземной операции в Ливане. Такое мнение приводится в материале журнала Foreign Policy.

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По его оценкам, западные чиновники и представители ООН пришли к выводу, что в случае вторжения еврейского государства в Ливан "оно будет действовать в одиночку, с ограниченной международной поддержкой". Это стало ясно западным странам еще до запланированного на 27 сентября выступления премьер-министра Израиля в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, полагает издание.

Foreign Policy отмечает, что значительное изменение риторики по отношению к Израилю наблюдается даже среди его ближайших партнеров, которые "стремятся предотвратить вступление страны в войну с [шиитским движением] "Хезболлах". Возможная полномасштабная война на Ближнем Востоке "потенциально может стать катастрофой и для Ливана, и для Израиля, а также для всего региона", подчеркивает издание.

25 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в ходе заседания Совета Безопасности, что в Ливане может разверзнуться ад из-за эскалации конфликта с Израилем. По словам Гутерриша, население Ливана, население Израиля, население всего мира не может позволить Ливану превратиться во вторую Газу.

Новый виток эскалации конфликта между Израилем и "Хезболлах" начался после того, как 17 и 18 сентября в Ливане произошла серия взрывов устройств связи. Ливанское движение возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль, власти которого напрямую случившееся не комментировали, но заявили об активизации военных действий на северном направлении.