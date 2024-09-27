Обзор иноСМИ: «стратегическая ошибка» Зеленского и причина взрывов пейджеров в Ливане

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Зеленский сделал «стратегическую ошибку» в США

Американские конгрессмены-республиканцы назвали «стратегической ошибкой» визит Владимира Зеленского на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, сообщает Politico. Как отмечает издание, некоторые республиканцы сочли этот визит вмешательством в предстоящие выборы президента: Пенсильвания - «колеблющийся» штат (у республиканцев и демократов там одинаковые шансы на победу), а свой визит туда Зеленский совершил в сопровождении представителей Демократической партии.

Сам Зеленский объяснил свою поездку желанием выразить благодарность работникам завода, поставлявшего критически важные для ВСУ боеприпасы. Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон назвал организатором поездки украинского посла Оксану Макарову и потребовал от Зеленского уволить ее. Джонсон описал визит как «недальновидный и преднамеренно политический».

«Украина не может принимать самостоятельные решения»

Глава МИД Китая Ван И активно ищет варианты политического урегулирования по Украине в рамках Генассамблеи ООН, рассказала газета Global Times. Китайский министр обсудил украинский кризис со своими коллегами из России и Украины - отдельные встречи с ними он провел 25 сентября.

Как отмечает Global Times, взаимодействие Китая с Россией и Украиной в ООН выявило, что некоторые западные страны, особенно США, «не выступают за мир и не заботятся об украинском и российском народах», а лишь преследуют свой «эгоистичный гегемонистский интерес». Издание заявило, что Украина не может принимать решения самостоятельно, поскольку США являются «реальным ключевым игроком», стоящим за этим конфликтом. Китайский эксперт по России Чжан Хун заявил газете, что эффективное и устойчивое решение украинского кризиса должно основываться на «реальности и уважении разумных интересов обеих сторон».

«Популярность Зеленского в США падает»

Газета The New York Times рассказала, что Владимир Зеленский больше не пользуется прежней популярностью в США: во время визита в Нью-Йорк 26 сентября американские власти приняли его «гораздо более сдержанно»: всего два десятка законодателей встретились с Зеленским за закрытыми дверями, в то время как спикер Палаты представителей Майк Джонсон и вовсе «отмахнулся от него».

По версии NYT, популярность Зеленского в США падает по мере того, как затягивается украинский кризис, и это может иметь «потенциально ужасные» последствия для военной помощи Украине. Лидеры Конгресса мало что сделали для того, чтобы повысить значимость визита Зеленского: они не оповещали СМИ о встрече с ним, как это случалось после предыдущих визитов. По словам законодателей, присутствовавших на встрече, Зеленский знает о проблемах: он «старательно избегал» просьб о какой-либо дополнительной помощи.

Как были взорваны пейджеры в Ливане

Израиль осуществил свою недавнюю атаку на «Хезболлу», «изощренно» спрятав взрывчатку внутри аккумуляторов пейджеров, ввезенных в Ливан. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников ливанских служб безопасности.

По словам собеседника телеканала, это настолько продвинутая технология, что ее практически невозможно обнаружить заранее. Какие проверки проводились перед ввозом пейджеров в страну, он не уточнил.

Другой высокопоставленный источник уточнил, что взрывчатое вещество было «вкраплено» в литиевую батарею пейджера. Он добавил, что никогда не видел ничего подобного. Сотрудники ливанских служб безопасности стали свидетелями контролируемых взрывов некоторых пейджеров. Они подчеркнули, что эти устройства были выключены во время атаки 17 сентября, а значит, взрывы не были активированы массовой рассылкой сообщений. CNN стало известно, что взрывы стали результатом совместной операции «Моссада» и израильских военных.

В США провели вторую в истории казнь азотом

В американском штате Алабама 26 сентября состоялась вторая в истории страны казнь с использованием азота, сообщает Associated Press. Казнен был 59-летний Алан Юджин Миллер, убивший трех человек в перестрелках в 1999 году.

Во время казни у приговоренного начались судороги, которые продлились около двух минут. В ООН ранее критиковали этот метод казни из-за его жестокости. AP отмечает, что в 2022 году смертный приговор Миллеру был отложен после того, как его не удалось казнить посредством инъекции: палач не смог найти вену для введения препарата. По данным Associated Press, всего за эту неделю в США было приведено в исполнение пять смертных приговоров - это рекордный недельный показатель за последние 20 лет.