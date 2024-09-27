WP: затяжной конфликт с ХАМАС серьезно сказывается на экономике Израиля

Затянувшийся вооруженный конфликт с ХАМАС серьезно сказывается на экономике Израиля. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее данным, "кредитный рейтинг страны снизился, ВВП резко сократился". Указывается, что "закрылись десятки тысяч предприятий, все больше работ переносится в офшоры". Особенно пострадали строительство, сельское хозяйство и туризм, отмечает издание.

По данным Центрального статистического бюро Израиля, на которые ссылается WP, турпоток в страну снизился более чем на три четверти с момента начала боевых действий. "Экономика держалась на туристах, а туристов больше нет", - приводит газета слова Абдула Кадера Алами, владельца киоска с соками и мороженым.

Катар, где находится политбюро ХАМАС, наряду с Египтом и США выступает в качестве посредника для урегулирования конфликта в секторе Газа. В августе в Дохе прошел очередной раунд переговоров, нацеленных на прекращение огня в анклаве и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, направленное на урегулирование конфликта. Однако в ХАМАС заявили, что американская инициатива учитывает только интересы Израиля.