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WP: затяжной конфликт с ХАМАС серьезно сказывается на экономике Израиля

Затянувшийся вооруженный конфликт с ХАМАС серьезно сказывается на экономике Израиля. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

WP: затяжной конфликт с ХАМАС серьезно сказывается на экономике Израиля
© РИА Новости

По ее данным, "кредитный рейтинг страны снизился, ВВП резко сократился". Указывается, что "закрылись десятки тысяч предприятий, все больше работ переносится в офшоры". Особенно пострадали строительство, сельское хозяйство и туризм, отмечает издание.

По данным Центрального статистического бюро Израиля, на которые ссылается WP, турпоток в страну снизился более чем на три четверти с момента начала боевых действий. "Экономика держалась на туристах, а туристов больше нет", - приводит газета слова Абдула Кадера Алами, владельца киоска с соками и мороженым.

Катар, где находится политбюро ХАМАС, наряду с Египтом и США выступает в качестве посредника для урегулирования конфликта в секторе Газа. В августе в Дохе прошел очередной раунд переговоров, нацеленных на прекращение огня в анклаве и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, направленное на урегулирование конфликта. Однако в ХАМАС заявили, что американская инициатива учитывает только интересы Израиля.