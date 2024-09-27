Штаб НАТО появится в Финляндии у границы с Россией

Минобороны Финляндии выступило с предложением разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, который расположен недалеко от границы с Россией. Соответствующее заявление размещено на сайте финского военного ведомства.

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В Минобороны Финляндии подчеркнули, что Хельсинки принимает активное участие в процессе военного планирования Североатлантического альянса. И размещение Командования сухопутных войск НАТО (MCLCC) в городе Миккели даст наилучшее объединение «нашей национальной обороны и оборонных возможностей НАТО», подчеркнули в ведомстве.

MCLCC будет осуществлять планирование и руководство сухопутными силами НАТО в Северной Европе. В обычных условиях штаб будет отвечать за учения альянса, а в случае кризиса примет на себя руководство военными операциями сухопутных сил в своем районе.

«Финляндия отлично знает условия и требования северного региона. Создание MCLCC в Финляндии показывает, что НАТО признает и доверяет финским экспертным знаниям», - подчеркнул министр обороны страны Антти Хяккянен.

Напомним, что Финляндия получила приглашение в НАТО летом 2022 года и стала членом альянса в апреле 2023-го. В декабре 2023 года США и Финляндия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. В документе отмечается, что Хельсинки откроет для армии США 15 военных зон и различные объекты, включая казармы пограничной охраны, авиабазы, полигоны и складские зоны.