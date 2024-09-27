Глава МИД Британии намекнул на разрешение Украине ударов вглубь России

Украину нужно обеспечить всем необходимым до зимы. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми, отвечая на вопрос о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием, передает n-tv. Газета.Ru

«Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем в очень сильной позиции, чтобы обеспечить Украину всем необходимым по мере приближения суровой зимы 2025 года», — заявил Лэмми. RT на русском

Ранее издание The New York Times сообщало, что американская разведка предостерегла власти западных стран от предоставления разрешения ВСУ на удары вглубь России иностранным дальнобойным оружием. ТАСС