В Грузии напомнили о призывах Украины к конфликту с Россией

Грузия сделает все, чтобы избежать «второго фронта» в конфликте с Россией. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», «власти Украины призывали Тбилиси к войне».

© EPA/TACC

«Вспомните призывы к Грузии открыть «второй фронт» со стороны секретаря Совбеза Украины или советника президента», — сказал глава грузинского кабмина.

Комментируя агитплакаты в Грузии с кадрами Донецка и Мариуполя, он подчеркнул, что «грузинскому народу надо сказать, какие результаты приносит война и какие результаты приносит мир».

Премьер добавил, что единственная цель грузинской оппозиции, которая хочет вернуть власть на парламентских выборах 26 октября, — через неделю открыть «второй фронт».

В Грузии выступили с предупреждением перед выборами

Накануне правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» запустила агитационные баннеры, в которых противопоставляются война и мир и показываются фотографии пострадавших в ходе конфликта на Украине Донецка и Мариуполя.

До этого мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти страны, несмотря на санкции, не дадут использовать себя «большим странам» как Украину.