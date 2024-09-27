Politico: в США иранцам предъявили обвинения в хакерской атаке на штаб Трампа

Большое жюри в США предъявило нескольким иранцам обвинение в хакерской атаке на избирательный штаб кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники

По их словам, 26 сентября нескольким людям были предъявлены обвинения, их имена и пункты обвинения не уточняются.

18 сентября аппарат директора национальной разведки США, Федеральное бюро расследований и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности заявили, что иранские хакеры якобы похитили внутренние документы в избирательном штабе кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и отправили их СМИ и лицам, связанным с действующим американским лидером Джо Байденом.

Позже постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал утверждения американских спецслужб о вмешательстве Тегерана в президентскую кампанию в США необоснованными. Иравани потребовал от американских властей подкрепить их обвинения доказательствами, чтобы получить четкий ответ со стороны Тегерана. По словам постпреда, чем чаще Вашингтон твердит об иранском вмешательстве, тем более безосновательными становятся эти заявления.