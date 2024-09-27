Лукашенко пообещал белорусам отечественный мобильный телефон

Белоруссия стремительно развивается и в стране обязательно будет создан отечественный мобильный телефон со своим программным обеспечением. Об этом заявил сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет «Белта».

Глава государства рассказал о таких планах на встрече со студентами вузов инженерно-технического профиля в формате «Открытый микрофон» в БГУИР, заметив, что в Белоруссии уже производятся современные автобусы и электробусы, тракторы и комбайны, есть достижения в микроэлектронике и «даже ноутбук свой сделали».

«Это я только малую часть назвал. Страна развивается, люди также развиваются (…) И отечественный мобильный телефон, о котором много-много сейчас говорят, мы тоже сделаем. Обязаны сделать», - заявил он.

Лукашенко отметил, что в сегодняшнем мире гаджеты уже превратились в боевое оружие, поэтому создание отечественного телефона – «вопрос национальной безопасности».

Лукашенко назвал фашизмом санкции против Белоруссии

1 сентября 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко представил «первый белорусский компьютер» во время открытого урока, который проходит во Дворце республики в Минске. Он признал, что в новом ноутбуке «сегодня около 12% белорусского» и пообещал, что «к концу года будет 30%». В декабре того же года белорусское предприятие «Горизонт» начало массовое производство ноутбуков.