Лукашенко назвал сериалом политический процесс в США накануне выборов

Политический процесс в Соединенных Штатах Америки превратили в захватывающий сериал, за которым следит весь мир. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со студентами.

"Мое утро обычно начинается с обзора общественно-политической ситуации в стране и вокруг Беларуси, во всем мире. Сейчас все мы читаем о том, как проходит электоральная кампания в США. И думаю, весь мир следит, - приводит слова Лукашенко агентство БелТА. - Почему? Да, это важная страна, от нее зависит во многом, как будут развиваться дальше мировые отношения государств. Но в основном потому, что превратили политический процесс в целый интересный, захватывающий сериал".

Президент обратил внимание, что на этом фоне современные политики, эксперты, аналитики конструктивного мирового большинства вынуждены говорить о реальной ситуации, повторяя один и тот же нарратив: мир на грани новой мировой войны.