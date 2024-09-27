Стало известно, удалось ли Зеленскому получить разрешение на удары вглубь РФ

Президент Украины Владимир Зеленский покидает Вашингтон, так и не добившись разрешения на удары вглубь России западными вооружениями. Об этом пишет газета The Times.

Зеленский ранее требовал от Запада увеличить поставки вооружений и военной техники, а также разрешить нанесение ударов по военным объектам в глубине российской территории. Он также призвал президента США Джо Байдена принять ряд важных решений для поддержки Киева до окончания срока его президентства.

В ходе своего визита в США Владимир Зеленский встретился с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис и лично просил их снять ограничения на удары британскими Storm Shadow и американскими ATACMS, отмечает газета.

Однако журналисты обратили внимание на то, что «ни о каких изменениях в подходе Вашингтона к применению дальнобойных ракет не было объявлено».

Напомним, что президент Владимир Путин предупредил о том, что использование западных дальнобойных ракет против России будет означать прямое вовлечение Запада в украинский конфликт.