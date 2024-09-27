Экс-разведчик США обратился к Блинкену с вопросом о гибели украинцев

Экс-разведчик и бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер раскритиковал главу Госдепартамента США Энтони Блинкена, заявив, что тому «плевать» на гибель украинцев. Об этом Риттер написал в соцсети X.

Риттер отреагировал на заявление Блинкена о помощи Украине. Глава Госдепа сообщил, что в ближайшее время на оружие для ВСУ будет выделено 5,55 миллиарда долларов. Блинкен подчеркнул, что США и еще более 50 стран «едины с Украиной, и это обеспечит постоянную надежную поддержку в предстоящие месяцы».

«Сколько украинцев ты только что приговорил к смерти? Тебе наплевать на них и на Украину», - заявил Риттер.

Ранее США объявили об очередном пакете помощи Украине на 375 миллионов долларов, включающем кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и ракеты Javelin. Президент Джо Байден поручил передать Украине оставшееся финансирование в ближайшие месяцы - до окончания срока его полномочий. Он сообщил, что США передадут Украине дополнительную батарею ПВО Patriot и ракеты для нее, а также планирующие боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW).