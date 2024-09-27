Визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки показал, что «звездная сила» главы киевского режима ослабевает. Об этом пишет американская газета The New York Times. Вечерняя Москва

«Когда Владимир Зеленский посетил Капитолийский холм менее двух лет назад, его встречали стоячие толпы, бурные овации… В четверг (26 сентября – прим. ред.) его приняли гораздо более сдержанно», - говорится в сообщении издания. Газета.Ru

Отмечается, что встречу с Зеленским посетили мало американских законодателей, лидеры Конгресса США ничего не сделали, чтобы повысить значимость визита украинского президента. ТАСС