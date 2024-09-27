Глава МИД Узбекистана: Москве обозначена важность принципа невмешательства

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Узбекистана Бахтиер Саидов заявил, что Ташкенту и Москве важно не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Его слова передает РИА Новости.

«Обозначена важность приверженности принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга для укрепления взаимного доверия», — написал Саидов после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России «заниматься своими делами» на фоне скандала с учительницей, избившей школьника за использование русского языка.

По его мнению, реакция российских властей является попыткой «поднять шум на пустом месте».