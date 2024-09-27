Грузия пересмотрит существующие отношения с США, если Вашингтон не изменит политику касательно Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.

"Мы говорим, что так отношения (Грузии и США - прим. ТАСС) продолжаться не должны. В противном случае нам придется пересмотреть существующий статус-кво. Это наша четкая позиция. Все зависит от американской стороны", - сказал Кобахидзе.

Отношения США и Грузии стали существенно ухудшаться после принятия ее парламентом в мае закона об иноагентах. Минобороны США 5 июля сообщило, что грузино-американские военные учения "Достойный партнер", запланированные на это лето, переносятся на неопределенный срок из-за пересмотра стратегических отношений. Пентагон обосновал такое решение тем, что грузинские власти заявляли о попытках Запада, в частности США, открыть второй фронт для усиления давления на Россию в связи с ситуацией на Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны.

В Грузии заявили об оскорбительном решении США

16 сентября Госдеп объявил о решении ввести санкции в отношении четырех граждан Грузии, якобы причастных к нарушению прав человека. Как следует из документа, в санкционный список внесены глава департамента по особым поручениям МВД Звиад Харазишвили, его заместитель и два "лидера экстремистской группировки". Кроме того, США ввели визовые ограничения в отношении "более чем 60 грузинских граждан", среди которых "высокопоставленные чиновники, предприниматели, сотрудники правоохранительных органов и законодатели".