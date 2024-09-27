Трамп выпустил часы с бриллиантами за $100 тысяч

Кандидат в президенты США Дональд Трамп за месяц с небольшим до выборов начал рекламировать коллекцию часов. Стоимость самых дорогих часов в коллекции достигает шестизначной отметки, пишет журнал Forbes.

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В своей соцсети Трамп заверил, что часы «действительно особенные» и станут хорошим рождественским подарком. Самая дорогая модель в коллекции Tourbillon стоимостью $100 тысяч описываются как «почти полностью сделанная из 18-каратного золота и украшенная 122 бриллиантами». Эти часы выпущены в трех цветах в количестве всего 147 экземпляров. Модель поставляется с двумя задними крышками, на одной из которых «напечатано уникальное персонализированное сообщение «Спасибо»» от Трампа.

Более дешевая модель Fighter предлагается в корпусе из позолоченной нержавеющей стали (за $799), либо в корпусе из нержавеющей стали (за $499).

По данным CNN, с момента вступления в предвыборную гонку почти два года назад Трамп «заработал миллионы долларов, продавая товары со своим именем и изображением». В частности, он заработал $7,2 млн на лицензионном соглашении с компанией NFT INT, которая продает цифровые изображения Трампа.

Кандидат в президенты США также выпустил линию золотых кроссовок, написал две книги и запустил «монеты Трампа», представляющие собой серебряный медальон с изображением лица политика на одной стороне и его подписью на другой.

Выборы президента пройдут 5 ноября в США. Основными кандидатами на пост главы государства являются действующий вице-президент демократ Камала Харрис и бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп. Харрис стала претендовать на высший государственный пост после того, как из гонки вышел нынешний президент США Джо Байден.