Тот, кто первым применит ядерное оружие, «будет проклят». С таким утверждением, комментируя уточнения в ядерную доктрину РФ, выступил президент Польши Анджей Дуда, передает польское агентство PAP.

«Путин, как и его генералы, прекрасно осознает, что тот, кто первым применит ядерное оружие, проклят», — утверждает польский президент.

Оценивая изменения в российской ядерной доктрине, Дуда отметил, что Москва якобы «повторяет то, что уже много лет написано» в этом документе.

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Российский президент Владимир Путин до этого предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны.