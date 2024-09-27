В МИД Сомали прокомментировали «план победы» Зеленского

Решение конфликта вокруг Украины лежит в плоскости диалога, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Самоли Ахмеда Муаллима Фики.

По его словам, ни одна страна не имеет права принуждать другую к миру. Таким образом глава МИД прокомментировал «план победы» Владимира Зеленского по урегулированию на Украине. Дипломат считает, что попытки принудить Москву к заключению мира являются неприемлемыми.

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Также министр указал, что его страна очень сильно пострадало от конфликта на Украине из-за роста цен на продовольствие.