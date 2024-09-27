Пока вы спали: обращение Лаврова к генсеку ООН и заявление США о конфликте на Украине

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Лавров призвал не допустить втягивания ООН в "псевдомирные инициативы" по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров призвал генсека ООН Антониу Гутерриша не допускать втягивания представителей организации в «политизированные псевдомирные инициативы» по Украине, сообщат ТАСС.

Таковы итоги встречи на полях Генассамблеи ООН. Министр подчеркнул важность неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к Киеву.

Также Лавров и Гутерриш обсудили современную геополитическую ситуацию в целом и тенденции в ней.

Под Новошахтинском уничтожили семь БПЛА

Силы противовоздушной обороны России уничтожили за ночь под Новошахтинском Ростовской области семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

В результате падения обломков загорелась трава в поле. Пожар ликвидирован.

Всего под Новошахтинском ночью уничтожено семь БПЛА противника.

Столтенберг заявил, что страны НАТО могут принимать глупые решения

У жителей стран, которые входят в Североатлантический альянс, есть «демократическое право принимать глупые решения», сообщает ТАСС со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Так он прокомментировал выборы в странах Альянса, в которых побеждающие партии или лидеры выступают, или могут выступить против НАТО.

Столтенберг уверен, что, несмотря на результаты выборов в различных странах, «НАТО останется, потому что люди осознают, что безопаснее находиться в НАТО».

В Москве возбудили дело на реставраторов, которые за откаты чиновникам выигрывали аукционы

В Москве следователи завели уголовное дело в отношении так называемых новых реставраторов, которые за откаты чиновникам побеждали на аукционах, сообщает ТАСС.

Все злоумышленники арестованы или отправлены под домашний арест. Среди фигурантов дела — бывший руководитель ГКУ «Мосреставрация» Сергей Балясников, гендиректор «Горзаказа» Андрей Галяев и гендиректор АО «Ренессанс-реставрация» Иван Селило.

Они проверяются на причастность к совершению иных преступлений, связанных с расследуемым делом.

Белый дом допустил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки

Вашингтон допускает, что властям Украины придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя администрации США Джона Кирби.

Так он ответил на вопрос, как США относятся к возможности территориальных уступок со стороны Украины в вопросе урегулирования конфликта.