Паралич Совбеза ООН: Еще одна страна осудила СБ ООН из-за двойных стандартов

Двойные стандарты, которые демонстрирует Совет Безопасности ООН, показывают необходимость его реформы. Такое мнение выразил министр иностранных дел Перу Эльмер, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Паралич Совбеза ООН перед лицом некоторых конфликтов и проявление предвзятости и двойных стандартов в случае других напоминают нам о необходимости реформы этого органа и пересмотра прерогатив его постоянных членов, главным образом права вето, которое иногда используется с политическими мотивами, а не для решения гуманитарных вопросов", - сказал он.

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Перуанский министр также выступил в поддержку инициатив по разоружению и контролю за ядерным оружием.